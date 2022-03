Newsletters

18 nouveaux sites patrimoniaux emblématiques bénéficieront d'un soutien financier à l'occasion de l'édition 2022 du Loto du patrimoine, organisé par la Française des jeux. Parmi ces lieux remarquables, La Souvenance, maison des écrivains Simone et André Schwarz-Bart, à Goyave, en Guadeloupe.

Les sociétés de production SUPERPROD et Vivement Lundi ! annoncent le développement d'une série en deux formats « complémentaires », Compostman et moi, librement adaptée des livres de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, Famille presque Zéro Déchet et Les Zenfants presque Zéro Déchet (Éditions Thierry Souccar). Le projet, qui se veut ludique et éducatif, entend « parler d'écologie aux plus jeunes, tout en dédramatisant ».

Aux États-Unis, depuis quelques mois, un mouvement de censure a été déclenché envers des livres disponibles dans des écoles et bibliothèques publiques. Luttes LGBTQI+, féminisme, antiracisme : ces thèmes, contrevenant aux idées conservatrices d'élus ou de citoyens, sont visés et parfois retirés des collections des bibliothèques. Le groupe Penguin Random House, un des plus importants du secteur, lance aujourd'hui un centre de ressources pour lutter contre ce mouvement de censure.

À moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, la culture ne fait toujours pas partie des préoccupations principales des candidats et candidates. L'actualité chargée semble même reléguer la campagne au second plan... Le 11 mars dernier, Éric Zemmour a dévoilé son programme complet, qui laisse une petite place à la culture, avec un prisme nationaliste, sans surprise.

