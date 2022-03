Newsletters

À la veille du festival d'Angoulême, une tribune contre Imagiland, projet de parc d'attractions sur le thème de la BD, a été signée par 51 auteurs et autrices de BD. Parmi les signataires, Lewis Trondheim, Catherine Meurisse, Marion Montaigne, Manuele Fior ou encore François Bégaudeau. Cette tribune est à l'initiative du collectif ImagiNon, qui s'oppose depuis l'été 2020 à la construction du parc sur la ville de La Couronne (16).

L'écrivain iranien Keyvan Bajan avait été condamné en mai 2019 à une peine de six années de prison, reconnu coupable de « diffusion de propagande » et de « conspiration contre la sécurité nationale ». Le 9 mars dernier, il a pu bénéficier d'une libération conditionnelle, sortant de la prison d'Evin après avoir purgé près de la moitié de sa peine.

Les prisons, en France, ont d'ailleurs fait l'objet d'un protocole d'accord entre ministères de la Justice et de la Culture. Avec, pour projet concret, la création d'un prix Goncourt des détenus. Philippe Claudel, secrétaire général de l'Académie, revient avec nous sur cette aventure.

L'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, grandes causes du quinquennat Macron, préoccupent aussi la filière du livre. Les inégalités sont toujours très importantes, tandis que les violences à l'égard des femmes se sont révélées au grand jour avec les affaires Matzneff puis Marsan-Bragelonne, notamment. Un plan de lutte contre ces violences sera dévoilé au cours du mois d'avril prochain.

L'Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région, aux côtés de deux laboratoires de recherche en littérature et en géographie (le CREM et le LOTERR) et les Bibliothèques Universitaires de Lorraine organisaient cette annnée la seconde édition du Prix littéraire Frontières dédiée à l’écrivaine Léonora Miano. Le 8 mars 2022, le jury rassemblé à Metz s’est prononcé en faveur de l’auteure Mariette Navarro pour son premier roman, Ultramarins, paru aux éditions Quidam.

