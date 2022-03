Newsletters

Voilà des années, presque des millénaires, Pierre Lungheretti avançait dans un rapport aujourd'hui oublié que rémunérer les auteurs de BD lors de dédicaces pourrait être une idée. Près de trois ans plus tard, et un changement de ministre, voici que la rue de Valois dévoile son Grand Projet. Dix manifestations serviront de test durant l'année 2022 – et d'autres s'ajouteraient en 2023. Objectif : vérifier sur la rémunération des dédicaces change quelque chose.

Problème : qui en profitera ?

Au Canada, durant ce temps, on met en place d'autres projets numériques cette fois et tourné vers les libraires, pour les accompagner dans la transition e-commerce. Après 2019 et 2020, la perspective de vendeurs de livres en ligne s'imposerait.

Et puis, comme chaque semaine, notre rendez-vous #ActuaLittéAime, où les lectures des membres de la redaction vous sont proposées. Des découvertes à faire ou des pages à tourner...

