Aux États-Unis, la cabale de certains responsables politiques conservateurs contre les bibliothécaires et leurs choix en matière de collections se poursuit. Dans l'État de l'Idaho, au nord-ouest du pays, une proposition de loi entend rendre les bibliothécaires coupables d'un crime si un usager mineur emprunte ou se trouve en contact avec un document comprenant des éléments sexuels « explicites ».

Depuis le 24 février et la guerre qu’a déclenchée la Russie, les mouvements de soutien à l’Ukraine se démultiplient. Pour autant, l’inquiétude dans les foyers grandit à mesure que les hausses de prix de l’énergie se dévoilent. Au point que le ministre de l’Économie a demandé aux Français de réduire leur consommation. Message reçu… jusque dans les librairies ?

L’éditeur et écrivain kurde, Azad Zal, a été condamné par un tribunal de Diyarbakir en Turquie, à six ans et trois mois de prison pour appartenance à une organisation terroriste armée. Il est notamment accusé d’être un membre actif du parti kurde du Congrès pour une Société démocratique (DTK), qualifiée par la justice turque d’« organisation terroriste armée » par le gouvernement mené par Recep Tayyip Erdogan. Azad Zal a été arrêté une première fois durant plusieurs semaines dans le cadre d’une opération contre le DTK menée en 2020.

La pénurie de papier causée par la pandémie se double désormais d'une hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine et aux importations de pétrole et de gaz russes. Intergraf, fédération représentant les imprimeurs européens, évoque un « chaos » qui, s'il venait à durer, mettrait en danger la production de plusieurs produits, notamment les livres.

