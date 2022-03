Newsletters

La question de la rémunération des dédicaces des auteurs, de bandes dessinées, mais aussi au-delà, reste vive : le Festival du Livre de Paris a récemment précisé qu'il ne mettrait pas en place une telle mesure. Depuis 2019, le salon parisien annuel SoBD fait partie des événements qui rémunèrent les auteurs pour leurs interventions, mais aussi pour leurs dédicaces. L'édition 2021 a ainsi consacré près d'un quart de son budget à ce poste de dépense, dans un système que Renaud Chavanne, président et fondateur du salon, nous détaille.

On connaissait Gabrielle Chanel et la littérature, notamment à travers L'allure de Chanel de Paul Morand, comme la relation de cette dernière avec le monde littéraire de son temps, et l'inspiration qu'elle puisait dans celui-ci. C'est à présent au tour du manga de s'approprier la grande dame de la mode. Miroirs, un one-shot par les auteurs de The Promised Neverland (Trad. Sylvain Chollet), est à découvrir à partir du 16 juin aux éditions Kazé Manga.

Le BolognaRagazzi Digital Award, devenu BolognaRagazzi CrossMedia Award l'année dernière, récompense les projets éditoriaux qui ont su le mieux élargir leur univers narratif à d'autres médias - écrans de cinéma et de télévision, consoles de jeux vidéo, appareils mobiles et haut-parleurs intelligents. La France a ainsi été désignée lauréate pour le livre et les courts-métrages Les quatre nouvelles saisons d'en sortant de l'école, à l'occasion de la 59e Foire du Livre jeunesse de Bologne.

Chuck Tingle, écrivain américain gay spécialisé dans la romance érotique absurde et de science-fiction, s'est fait un nom dans l'autoédition, outre-Atlantique, jusqu'à sa nomination pour les Prix Hugo, références dans le domaine de la SF. Ne craignant pas l'engagement politique, l'auteur s’en est pris à Greg Abbott, gouverneur conservateur du Texas, partisan de la censure et opposant aux droits des personnes transgenres... Parodie et dérision sont au rendez-vous, comme on pouvait s'y attendre de Tingle...

Mais aussi un jeu vidéo sur le français, l'accès des autrices aux aides, La Petite Littéraire...