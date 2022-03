Newsletters

12 candidats et candidates se retrouvent finalement en lice pour l'élection présidentielle 2022, qui se déroulera en deux tours, les 10 et 24 avril prochains. Conformément à la loi, depuis 2017, les prétendants, y compris le président sortant, ont déposé une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités. Petit état des lieux en matière de littérature et d'édition, par candidat...

Que l'attente fut longue avant que l'auteur du best-seller La Route (Trad. François Hirsch), Cormac McCarthy, ne propose un nouveau roman. Après 16 ans de retrait du monde littéraire, l'auteur américain, aujourd'hui âgé de 88 ans, revient non pas avec un, mais bien deux romans. Quant à Bob Dylan, il proposera en fin d'année un essai sur l'art d'écrire des chansons...

Ce mardi 8 mars, Médiapart publiait une enquête vidéo recueillant les témoignages de huit femmes. Huit femmes, dont certaines découvraient leur visage et témoignaient pour la première fois pour accuser l’essayiste et ancien journaliste Éric Zemmour de « comportements inappropriés et d’agressions sexuelles, pour des faits présumés allant de 1999 à 2019 ».

Le 12 février dernier, la librairie Violette and Co fermait définitivement ses portes suite au départ en retraite de ses deux fondatrices. Dans ce établissement spécialisé dans le féminisme, la littérature de genre et LGBTQIA+, elles officiaient depuis 18 ans, au coeur du XIe arrondissement de Paris. En réaction, une association, Violette and coop, s'est structurée pour faire revivre la librairie, et ce grâce à une campagne de financement participatif.

