L'organisation patronale derrière le Festival du Livre de Paris, le Syndicat national de l'édition, a présenté cette nouvelle mouture de l'événement lors d'une conférence de presse au premier étage de la tour Eiffel, ce 8 mars. L'occasion de mettre en avant de premiers rendez-vous au sein du programme, de premiers noms d'auteurs, et les quelques atouts de l'événement, qui revient déjà de loin...

Deku de My Hero Academia, Luffy de One Piece, Boruto, San Goku : ils étaient tous présents à l'édition 2022 de la convention consacrée à l’animation, au manga et au jeu vidéo, Shônen Jump Festa. Et pour la première fois, cette manifestation qui s'est toujours tenue exclusivement au Japon, sera à découvrir dans l'autre pays du manga, la France. En effet, si l'événement a eu lieu à Tokyo les 18 et 19 décembre 2021, il est à présent disponible en streaming sur la chaîne YouTube officielle de Shônen Jump, et ce du 7 au 21 mars.

Les éditions Julliard ont annoncé trois nouvelles nominations à trois postes de direction. Stéphanie Gautheret prend la direction commerciale et marketing, Caroline Robert est nommée directrice de la fabrication, et Delphine Ribouchon devient la nouvelle directrice des droits étrangers.

La révélation de comportements sexistes d'un directeur d'une importante maison d'édition n'aurait été que la partie visible de l'iceberg : dans le monde du livre, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent, tout comme les violences sexistes. Si les annonces sur le sujet sont toujours attendues, le Centre national du livre travaille à une Charte des valeurs et au conditionnement du versement des aides publiques.

Mais aussi une agression raciste, le financement participatif, le meilleur du Goncourt...