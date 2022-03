Newsletters

Depuis le 24 février, l’invasion de l’Ukraine par la Russie provoque de larges vagues de soutien. Malgré les premiers pourparlers, le conflit ne semble pas s’apaiser, mais il est possible de venir en aide au peuple ukrainien et de s’assurer que leur voix reste entendue. Tetyana Teren, journaliste et directrice du PEN Ukraine, organisation de défense des auteurs et de leur liberté d'expression, évoque la situation et les engagements possibles, pour ActuaLitté.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, lors d'un passage au journal télévisé de 13 heures de TF1, l'arrêt de l'obligation de présentation du passe vaccinal « partout où il s'applique », à compter du 14 mars prochain, ce qui inclut bien sûr les bibliothèques territoriales, mais aussi les salons. L'obligation du port du masque sera levée à la même date.

King Conan #3, paru le 16 février, poursuit les aventures du Fils de Crom : publié par Marvel, filiale de Disney, le comic signé par Jason Aaron et dessiné par Mahmud Asrar a fait polémique pour la présence et l'apparence de Pocahontas, surnom donné à Amonute ou Matoaka, Amérindienne membre de la confédération de tribus Powhatans. Un personnage historique, particulièrement symbolique, qui n'a pas été traité avec les précautions nécessaires, a reconnu Jason Aaron.

Bordeaux aura enfin sa Maison de la Poésie, tout comme Paris, Nantes ou encore Marseille. Cette dernière inaugurera sa programmation lors du 20e anniversaire du festival L’Escale du livre 2022, du 8 au 10 avril, prochain. Une première série d’évènements est prévue, avec la venue de trois poètes, Nicolas Tardy, Fanny Chiarello et Emanuel Campo, ainsi que d’un musicien, Éric Pifeteau.

