À la violence de l'invasion russe de l'Ukraine répond la solidarité européenne, et parfois même mondiale. Dans les heures qui ont suivi le déclenchement du conflit, les pays baltes adressaient un appel à trois grandes foires du livre européennes, Francfort, Bologne et Londres, les sommant de couper les échanges avec la Russie. Après la Foire de Francfort, Bologne confirme son boycott.

Les ventes de mangas ont plus que doublé aux États-Unis en 2021, si l’on en croit les premières données fournies par NPD BookScan. En effet, il se serait écoulé au moins 24,4 millions de tomes l’année dernière, soit 15 millions de plus qu’en 2020, ce qui équivaut à une croissance d’environ 160 %. Le site web ICv2 précise également qu’il est possible que ces chiffres soient encore en dessous de la réalité : en cause, un problème de classification concernant le manga My Hero Academia.

L'auteur de L'Attrape-Coeurs, J.D Salinger, est un écrivain mythique et secret. Connu pour son silence et son retrait anticipé de la vie publique, il n'accordait que très peu d'entretiens aux journalistes. Après son décès en 2010, il semble bien qu'il n'existe qu'un enregistrement de sa voix, obtenu par une ancienne journaliste sous couverture. Rongée par la culpabilité, cette dernière a bien l'intention de ne jamais laisser filtrer cet enregistrement, qui permettrait pourtant de lever (un peu) le voile sur la personnalité d'un des écrivains les plus énigmatiques du XXe siècle.

Le Prix de littérature de l'Union européenne, soutenu par la Commission européenne et organisé par la Fédération des Éditeurs Européens (FEE) et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), a dévoilé la liste des 14 auteurs, correspondant aux 14 pays participants, sélectionnés pour cette édition 2022.

