Dans un précédent épisode, l’éditeur Étienne Galliand évoquait les raisons pour lesquelles le monde du livre et de l’écrit doit se diversifier. De cette première partie, découle logiquement une nouvelle série d’interrogations. À commencer par celle de l’inclusion dans l’industrie de l’édition. Suite à ces quelques éléments de définition, il est intéressant de s’interroger sur la nécessité pour le monde du livre d’être plus inclusif. Après tout, doit-il l’être ? Ne s’agit-il pas d’une mode, d’une injonction conjoncturelle ?

En confiant l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2022 à la Chine, le Comité international a avalé de sacrées couleuvres : la République populaire n'est pas vraiment dans les starting-blocks lorsqu'il s'agit de défendre les libertés individuelles. Nils van der Poel, patineur de vitesse suédois, a manifesté son opposition à l'arrestation et à l'emprisonnement de son compatriote, le libraire et éditeur Gui Minhai, en lui remettant une des deux médailles d'or qu'il a remportées au cours de l'événement sportif.

Plus de quatre ans après une sortie dans sa version battle royale, le jeu vidéo Fortnite reste une référence du genre, et fait les affaires de l'édition comme de la pop culture. Des super-héros s'invitent régulièrement dans la partie, et les mastodontes du genre, DC et Marvel, invitent en retour le jeu dans leurs comics... Après le succès chez DC, Marvel se prête au jeu.

En quelques jours, la Russie aura concrétisé son projet d'invasion de l'Ukraine, sous les yeux effarés du monde entier. Le secteur du livre, européen ou international, a appelé à soutenir la population ukrainienne. Les structures européennes de bibliothécaires intiment les établissements à se mobiliser, pour « diffuser des informations fiables sur le conflit ».

