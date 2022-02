Newsletters

En 24 heures à peine, la situation aura dégénéré : Vladimir Poutine a décidé d’une mission de « pacification », en envahissant l’Ukraine. Une opération militaire, que le président russe annonce comme telle, quand les autorités ukrainiennes dénoncent une invasion de vaste ampleur. Des frappes sont d’ores et déjà survenues, alors que la communauté internationale condamne. Mais demeure stupéfaite.

Prévue les 19 et 20 mars 2022, la convention Paris Manga Sci-Fi Show a dévoilé de nouveaux éléments de sa programmation, ainsi que les contours de son organisation. Les 6 et 7 novembre 2021, pour la précédente édition, l'événement avait en effet était quelque peu dépassé par sa fréquentation.

Un peu moins de deux heures d’audition, et une conclusion : le ministère de la Culture observera de près les conséquences de la fusion entre Lagardère et Vivendi. Devant les sénateurs de la Commission d’enquête, Roselyne Bachelot a reconnu que seule la Commission européenne aurait son mot à dire. Mais qu’en l’état, elle comprenait « que cette perspective suscite des inquiétudes et même des oppositions ».

Des panneaux solaires aux « chameaux solaires » : en Éthiopie, les bibliothèques se transportent le plus souvent à dos de chameaux, pour permettre aux enfants du pays, même dans les villages les plus reculés, d'accéder à la lecture. l'organisation non gouvernementale Save The Children, qui coordonne plusieurs bibliothèques ambulantes, propose désormais des lectures numériques, et a doté les chameaux de panneaux solaires, pour recharger les tablettes.

