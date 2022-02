Newsletters

Candidate du parti Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud a répondu à notre questionnaire concernant ses propositions pour le secteur du livre, qu'ActuaLitté a fait parvenir à un maximum de candidates et candidats déclarés. Réorganisant nos questions, elle les a également fait précéder d'un préambule : ses réponses, forcément révolutionnaires, sont reproduites en intégralité.

Les lecteurs et lectrices parisiens, ou de passage dans la capitale, peuvent se réjouir : Boulinier, enseigne familiale historique du Quartier latin, ouvre une nouvelle librairie d'occasion au 18, boulevard Saint-Michel, au début du mois de mars. Un retour bienvenu après la fermeture en juin 2020, de la boutique du 20, sur le même boulevard.

Autre amuseur public du magnat des médias Vincent Bolloré, aux côtés d'Éric Zemmour, Cyril Hanouna fait, comme ce dernier, décoller les audiences. Son émission Touche pas à mon poste (TPMP) s'est déclinée en plusieurs rendez-vous, toujours sur C8, qu'Hanouna n'hésite pas à utiliser aussi à son avantage, par exemple pour la promotion de son propre livre.

L'Islande est une terre de littérature et de culture, et probablement l'endroit où on lit le plus au monde. Si la pandémie n'a pas modifié cette tradition dans ce pays de glace, elle aura tout de même fait évoluer les habitudes de lecture de ses habitants. En Islande, le livre audio est ainsi devenu un genre littéraire à part entière : un tiers des livres lus le seraient dans ce format. Une véritable explosion, puisqu'en 2017, seuls 9 audiolivres étaient publiés en Islande.

