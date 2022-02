Newsletters

On les classait, avec la pandémie et la désaffection des centres-villes, au sein des curiosités en voie de disparition. Les bouquinistes des Quais de Seine continuent pourtant à fasciner, à en croire les résultats d'un appel à candidatures lancé par la ville de Paris. En effet, 71 candidatures ont été reçues, pour 18 places seulement. Verdict en mars prochain.

Pour célébrer le 400e anniversaire de La Fontaine, le dessinateur de BD Fiami présente sa saison 4 de Récite-moi La Fontaine. Tournée dans 6 bibliothèques prestigieuses de Genève et Lausanne, elle accueille en plus de son casting habituel des joueurs et des joueuses du Servette et du Lausanne Sport. Fiami lance également une seconde série de vidéo humoristique et éducative intitulée Dessine-moi La Fontaine mettant à l’honneur une autre facette des fables à travers le travail de deux dessinateurs et trois dessinatrices suisses : Chappatte, Hermann, Bénédicte, Haydé et Adrienne Barman.

Les BolognaRagazzi Awards, célèbres récompenses de la Foire du livre de Jeunesse de Bologne, viennent de dévoiler leurs lauréats pour l'édition 2022. Avec 4 récompenses et 5 mentions, la France s'est encore une fois distinguée au milieu des 2215 livres provenant de 62 pays et régions différents.

Musicien, auteur-compositeur, chanteur, romancier, mais aussi et surtout dessinateur : Fabcaro a plus d'une corde à son arc. L'auteur de bande dessinée français, notamment connu pour la célèbre BD Zaï zaï zaï zaï, fera l'objet d'une rétrospective à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d'Angoulême. « Fabcaro sur la colline** Zaï zaï zaï zaï » reviendra sur la riche œuvre de cet artiste dont la carrière a commencé quelque vingt ans plus tôt dans des fanzines.

Mais aussi La Grande Librairie, le Paris Book Market, Docteur Toilette, le Grand Prix de l'Imaginaire...