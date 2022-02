Newsletters

En vue de l'élection présidentielle, ActuaLitté a fait parvenir à un maximum de candidats et candidates déclarés un questionnaire pour expliciter leur projet dans le domaine du livre et de la lecture. Yannick Jadot, candidat écologiste, disposait de loin du programme le plus détaillé en la matière, et a répondu le premier à nos questions.

J’y étais... Ce Prix du Roman des étudiants France Culture/Télérama a démarré en 2014. j’avais... Non, on ne demande pas son âge à une femme. L’idée m’avait séduite : impliquer des étudiants dans un prix littéraire — 5 romans à lire. Mais quand même, rencontrer les auteurs, deux cérémonies au Ministère de l’Enseignement supérieur — sans champagne, je note. Qu’importe, j’ai rencontré ma première ministre : Frédérique Vidal. Nous étions le 16 février.

Le plus en plus connu Nutri-Score, honni des industriels à la main lourde sur le sucre, fait des émules. Pour améliorer l'offre en matière de lecture publique, et faire progresser les établissements comme leurs services, l'Association des bibliothécaires départementaux (ABD) et le ministère de la Culture proposent ainsi une nouvelle typologie des bibliothèques, basée sur différents critères et des scores. L'ensemble fournit une échelle de comparaison, pour mesurer la marge de progrès.

Les premiers mois de l'année 2021 avaient été marqués par une reprise de l'épidémie de Covid-19, et la décision d'un confinement, au mois d'avril. Les librairies, classées commerces essentiels, pouvaient malgré tout ouvrir leurs portes, mais les libraires opérant sur les marchés couverts ou en plein air se trouvaient contraints de cesser leurs activités. Une certaine cacophonie avait suivie, et des commerçants avaient formé un recours en référé devant le Conseil d'État. Ce dernier vient de rendre sa décision sur l'impopulaire mesure.

