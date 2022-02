Newsletters

La concentration à l'œuvre dans les domaines de l'édition et de la presse s'exprime plus violemment que jamais. Plus encore à quelques semaines de l'élection présidentielle, avec la perspective d'un rachat d'un grand nombre de maisons d'édition par le groupe de Vincent Bolloré, Vivendi. Ce large contrôle de moyens d'expression pose la question d'un déséquilibre du débat et de la représentation des idées, alors que le livre échappe à toute régulation en la matière.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour découvrir le début du programme éditorial de Mourad Boudjellal. Créateur d’une maison BD au sein du groupe Editis, il a sollicité son frère, pour faire paraître un exercice de politique fiction mettant en scène (et attention, ça va grincer des dents), l’accès d’Éric Zemmour à la présidence. Le tout publié chez Mourad Maurice Editions, nom de la collection – la maison garde encore son nom secret. Voici donc ElyZée.

Le groupe de presse Unique Heritage Media, qui édite notamment Picsou Magazine et Epsiloon, est sur la liste des acheteurs potentiels de la chaîne Gulli, propriété du groupe M6. Ce dernier souhaite s'en séparer afin de continuer sur la lancée du projet de fusion avec le groupe TF1. Un probable rachat qui n'est pas sans rappeler d'autres projets médiatiques dans le monde de l'édition, notamment celui du groupe Vivendi, lui-même propriétaire du groupe d'édition Editis ainsi que des chaînes Canal+.

Constatant l'usage massif des anglicismes au sein de la communication institutionnelle de diverses entités, et notamment des ministères, des entreprises publiques ou privées, l'Académie française s'est dotée d'une commission chargée d'étudier ces usages et leurs conséquences. Dirigée par Gabriel de Broglie, chancelier honoraire de l’Institut français, elle déplore un certain affaiblissement de la langue française, mais aussi, de manière plus étonnante, le développement d'un langage technocratique qui s'adresse à « une frange réduite, privilégiée, éduquée, de la population », au détriment de la majorité.

Mais aussi la fin de la rentrée d'hiver, Daniel Craig dans Macbeth, les souhaits du SNE...