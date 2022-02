Newsletters

Depuis le 18 octobre, le tribunal judiciaire de Paris se retrouve à parler de littérature — mais pas dans le meilleur sens du terme. El Hadji Diagola, écrivain et journaliste franco-sénégalais, a porté plainte pour contrefaçon contre un certain Michel Houellebecq. L’ouvrage Soumission reprendrait les éléments d’un manuscrit antérieur, que Diagola aurait soumis aux maisons Gallimard et Flammarion.

En Angleterre, la fréquentation et les dotations des bibliothèques ont fortement chutées en 2021. En cause, la pandémie de Covid-19, qui a poussé les établissements à fermer leurs portes de manière répétée et les tutelles à restreindre les investissements. Pour autant, le pays note une augmentation de 18 % des visites des portails web des établissements, au cours des confinements.

Le Prix Éco-Fauve Raja, récompense qui devait être décernée pour la première fois lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, du 17 au 20 mars prochain, traverse de sacrées turbulences. Après le départ des membres du jury, qui dénoncent une opération de verdissement au profit du principal sponsor du festival, le spécialiste de l'emballage Raja, des auteurs de la sélection préfèrent s'écarter de la récompense.

À un ou deux jours près, il y a 46 ans, l’amitié entre Mario Vargas Llosa et Gabriel García Márquez tournait au vinaigre. Si la date varie d’un récit à l’autre, le lieu et les circonstances restent les mêmes. Les deux écrivains s’étaient retrouvés à Mexico pour l’avant première d’un film. Toutefois, si García Márquez était ravi de retrouver son ami, ce dernier lui répondit d’un coup de poing…

