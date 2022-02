Newsletters

Un groupe d’experts issus des États membres de l’Union européenne s’est penché sur les questions de multilinguisme et de traduction. Leurs conclusions, établies dans un document de quelque 200 pages, apportent recommandations et guide des meilleures pratiques concernant le secteur.

Fandom née sur Twitter et les réseaux sociaux, le terme furries désigne une communauté, voire une forme de subculture, passionnée d'animaux fantastiques anthropomorphes. Ayant pour objectif de faciliter l'intégration dans la société de personnes minoritaires, souvent de la communauté LGBTQI+, les furries ont pour habitude de se déguiser en renard, loup, lapin, ou tout autre animal à fourrure. Un simple fétiche insolite, à première vue. Et pourtant : après un appel lancé par l'un des leurs, les furries se sont attaqués à la censure de livres par des élus conservateurs, dans le Mississippi.

La société de production cinématographique montréalaise Go Films a annoncé, ce 10 février, le début du tournage et la distribution de l'adaptation en film du roman Le plongeur, du québécois Stéphane Larue, publié en 2016 aux Éditions Le Quartanier, et Prix Senghor l'année suivante. Le film sera réalisé par Francis Leclerc et mettra en vedette l'acteur Henri Picard dans le rôle principal.

La bibliothèque Louise Michel, située dans le 20e arrondissement de Paris, a annoncé sur ses réseaux sociaux une fermeture exceptionnelle, ce mercredi 9 février, après « plusieurs agressions » subies par l'équipe de l'établissement. Une problématique qui resurgit régulièrement, à Paris.

Mais aussi les liseuses en prison, la fin du passe vaccinal, les livres d'Alain, le prix écolo du FIBD, Mehdi Meklat...