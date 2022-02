Newsletters

Malgré des chiffres présentés comme exceptionnels pour la bande dessinée en 2021, deux maisons d'édition font état de certaines difficultés, et d'un marché qui semble saturé. Les éditions Rackham et Vide Cocagne expliquent pourquoi elles font le choix de lever le pied...

Le lobbying s’intensifie contre la fusion Edithachette, et une fois de plus, le président Antoine Gallimard donne de sa personne. Invité de France Inter, il répondait à Léa Salamé, sur l’avènement d’un géant français, tel que le projette Vincent Bolloré. Et que le redoute le patron de Madrigall.

Auteur remarqué grâce à la série Chainsaw Man, le mangaka Tatsuki Fujimoto aura la lourde tâche de satisfaire les fans avec une seconde partie très attendue... Kazé Manga annonce, après la parution d'un one shot intimiste sur la passion du dessin, une édition française de deux recueils d'œuvres de jeunesse.

La prochaine édition du Salon du livre de Turin est prévue du 19 au 23 mai 2022 au Lingotto Fiere. Au milieu des changements et des transformations, le Salon s'apprête à vivre une nouvelle saison, avec de nouvelles initiatives, de possibles adieux et l’ouverture du procès pour les événements survenus voilà dix ans.

