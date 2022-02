Newsletters

Le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, dans le 2e arrondissement de Paris, a connu d'importants travaux ces dernières années, qui doivent s'achever cette année, par une inauguration de nouveau lieu prévue en septembre 2022. La seconde phase, comme la première, ne va pas sans quelques contretemps : des fuites, liées à la climatisation, ont ainsi poussé le syndicat CGT à faire valoir son droit d'alerte.

Ce 8 février, la Fédération Interregionale du livre et de la lecture (Fill), devait retrouver les organisateurs du Festival du Livre de Paris. En jeu, les nouvelles offres présentées par Paris Livre Événement, la société en charge de commercialiser l’offre de stands. Les éditeurs régionaux, et les Régions avec eux, étaient exclus de la future manifestation. Après réflexion, ils ont tous décidé de maintenir leur position : 2022 se fera sans eux au Grand Palais Éphémère.

Disparu il y a tout juste un an, le 7 février 2021, le poète et écrivain Innocent Bahati reste injoignable et introuvable, et ce, malgré de nombreux appels lancés par des associations rwandaises, internationales, et par ses proches. PEN International a publié, ce lundi 7 février 2022, une lettre ouverte à l'attention du président rwandais Paul Kagame. Margaret Atwood, Ben Okri ou encore JM Coetzee se sont joints à plus de cent auteurs et écrivains pour favoriser son retour.

L'Académie de médecine de New York, et plus particulièrement sa bibliothèque, porte depuis 2016 l'opération « Colour Our Collections », qui propose aux établissements patrimoniaux du monde entier de mettre à disposition du grand public des albums de coloriage un peu particulier... Ils réunissent en effet des images patrimoniales remarquables, sélectionnées par les bibliothécaires eux-mêmes.

