Un top 5 complètement revisité pour les 200 meilleures ventes de la semaine 4. En effet, quatre nouveaux font leur entrée dans le classement. En première place, Le Grand Monde de Pierre Lemaitre chez Calman-Levy débute sur les chapeaux de roue avec 45.071 exemplaires écoulés en sept jours, et supplante ainsi Houellebecq qui tombe à la 7e place du classement.

Dillon Helbig a 8 ans, est élève de second grade — l'équivalent du CE1 en France — et adore inventer des histoires, les écrire sur ses carnets et les illustrer avec ses dessins. Sa dernière en date, The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis, n'est pas passée inaperçue : sans se faire remarquer, il a glissé un exemplaire de son conte de Noël dans les rayons de la bibliothèque locale, à Boise. Une jolie petite histoire, alors que la liste d'attente pour emprunter son livre s'étend aujourd'hui à plus de 50 personnes.

Les super-héros auraient-ils pris un sacré coup de vieux ? Ou, au contraire, sont-ils l'alpha et l'oméga ? Peut-être ne faut-il pas aller chercher aussi loin et se contenter d'un concept totalement barré. DC Comics a en effet annoncé une nouvelle mini-série, Jurassic League, dans laquelle Batman, Superman, Wonder Woman et leurs ennemis sont des créatures du Jurassique... Oui, des dinosaures.

Le Prix de littérature de l'Union européenne (EUPL), créé en 2009, bénéficie du soutien de la Commission européenne et participe à la promotion de la diversité culturelle au sein de l'UE. Administré par un consortium réunissant écrivains, libraires et éditeurs, le prix vient de perdre le Conseil des écrivains européens, qui y représentait les premiers.

Mais aussi les éditeurs québécois, Astérix animé, l'Académie française...