Les chiffres se propagent sur la toile, sans disposer de réelle base : les opérateurs du livre d’occasion communiquent de temps à autre sur leurs résultats qui ne fournissent toutefois que de simples indicateurs, sans vision globale. Entre la démocratisation de la revente en ligne, les multiples initiatives et la part aussi avérée que fantasmagorique, que représente véritablement le marché du livre d’occasion ?

La lecture déclarée Grande Cause Nationale par l’Élysée et Matignon, voilà qui promettait un beau programme. Mais en l’absence de volonté politique significative, il revient donc au Centre national du livre de prendre en charge — et « à bras le corps » — les actions. La présidente de l’établissement, Régine Hatchondo, a présenté devant l’interprofession, les trois grands axes de son projet.

Mehdi Meklat, avec la sortie de Arthur Rambo, revient sur le devant de la scène. Ce film est focalisé sur Marcelin Deschamps, triste pseudonyme que l’auteur et réalisateur avait utilisé voilà quelques années sur Twitter. Il s’en était alors servi pour dérouler une série de messages haineux, à caractère ouvertement misogyne et antisémite. Marcelin devenu Arthur, voilà qui ouvre à quelques questions.

L'approche du premier tour de l'élection présidentielle, le 10 avril prochain, pousse les uns et les autres à avancer leurs doléances. La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), organisme de gestion collective, figure parmi les premiers à dégainer, avec différentes propositions relatives, notamment, aux auteurs.

Mais aussi le Festival du Livre de Paris, l'impopulaire désherbage, Osman Kavala...