Lire, ce sera le mot d’ordre de cette année 2022, pour le Centre national du livre. Régine Hatchondo, présidente de l’établissement, détaillait ce 2 février les actions déjà menées et à venir dans le cadre de la Grande Cause Nationale. Car c’est désormais officiel : le CNL opère une bascule pour ajouter à son arc une corde nouvelle. En plus du soutien à la branche et l’interprofession, le Centre deviendra un acteur engagé dans la lecture.

Annoncé en 2017, le parc des Studio Ghibli annonce enfin une date d’ouverture officielle : le 1er novembre 2022. Le parc doit ouvrir ses portes dans la ville de Nagakute au Japon, aux alentours de Nagoya.

Parodie d'heroic fantasy, la bande dessinée Donjon, créée en 1998 par Lewis Trondheim et Joann Sfar, relate les aventures liées au destin d'un donjon, de sa construction à sa destruction. Sur Ulule, plateforme de financement participatif, une nouvelle manière d'assouvir sa passion pour ce Donjon a vu le jour : des statuettes collector, réalisées par l'atelier Attakus. L'occasion de financer de nouveaux albums, alors que la série en compte aujourd'hui 48...

Véritable institution outre-Manche, la chaine de librairies Blackwell's est à la recherche de repreneurs depuis plusieurs mois. C'est la première fois depuis 1879, année de l'ouverture de la première librairie à Oxford, que l'enseigne changerait de propriétaires.

