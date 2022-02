Newsletters

Le groupe Bragelonne aura été profondément secoué après la publication d’une enquête dans Médiapart, mettant en cause le comportement de son directeur éditorial, Stéphane Marsan. Si l’affaire fut considérée comme le premier #MeToo dans l’édition, à ce jour, aucune plainte n’a été déposée contre lui. Mais les récentes évolutions au sein de la structure ne laissaient pas envisager d’autres alternatives que la reprise complète par Hachette Livre, déjà actionnaire.

Aux États-Unis, la vague de censure dans les bibliothèques, publiques ou scolaires, n’a pas fini de faire parler d’elle. En effet, des groupuscules conservateurs continuent de faire pression pour que des livres soient retirés des établissements. Le plus souvent, les titres visés sont des ouvrages concernant les minorités, les discriminations, la communauté LGBTQIA+ ainsi que les différentes ethnies.

Suivant l'annonce du gouvernement, qui a fait de la lecture une Grande cause nationale pour l'année 2021-2022, 70 associations, organismes et fédérations se sont coordonnés pour obtenir, ensemble, le Label Grande cause nationale attribué par le Premier ministre. L'objectif ? Rendre encore plus efficace le plaidoyer pour la lecture.

Chaque année, le Prix de littérature de l'Union européenne (EUPL) salue de jeunes auteurs européens originaires de différents pays de l'Union, écrivant dans différentes langues. Le Conseil des écrivains européens (European Writers' Council, EWC), qui portait le prix au sein d'un consortium réunissant Fédération des Éditeurs Européens (FEE/FEP) et Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), a rendu son tablier.

Mais aussi l'enquête sur Anne Frank, le Prix de la Closerie des Lilas, les salons et l'émancipation des femmes...