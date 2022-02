Newsletters

Aux tonnes de plastique et autres déchets qui parcourent les mers et océans viennent de s'ajouter plusieurs milliers de livres après qu'un navire, le Madrid Bridge, qui peut transporter jusqu'à 13.900 conteneurs, en a perdu quelques-uns, au milieu d'une mer agitée.

Comme d'autres institutions, les bibliothèques s'interrogent depuis plusieurs années déjà sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans la lutte contre les inégalités de genre. Et, comme d'autres composantes de la société, elles ne sont pas exemptes de biais et discriminations en la matière. Florence Salanouve, conservatrice des bibliothèques et attachée chargée du livre et débat d’idées à l’Institut français de Prague, a dirigé un ouvrage collectif sur le sujet, intitulé Agir pour l’égalité. Questions de genre en bibliothèque, publié aux Presses de l'Enssib. Elle a répondu par email à nos questions.

Réfugié en France en janvier après des menaces d’extradition en Turquie, Sevan Nişanyan est recherché activement, et subit de nombreuses menaces de la part du régime d'Erdogan. Il fut condamné en Turquie par la justice pour des malversations immobilières, une peine qui viendrait en réalité sanctionner sa critique des principes fondamentaux de l'actuel régime. L’auteur revient sur sa fuite en France et sur la situation dans son pays de naissance, où le pouvoir n'a de cesse de persécuter ses détracteurs, journalistes et écrivains.

L'association BrailleNet fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, qui, selon des proches du dossier, devrait déboucher sans trop de doutes sur la fermeture de la structure. Créée en 1998, elle travaillait notamment à l'adaptation des livres pour les rendre accessibles aux personnes empêchées de lire.

