Newsletters

Avec la nouvelle année qui commence, nous connaissons les meilleures ventes 2021, ainsi que les titres et les auteurs du haut du tableau : Astérix et le griffon, La vie est un roman de Guillaume Musso, les lauréats des prix Goncourt de 2020 et 2021 (Hervé Le Tellier et Mohamed Mbougar Sarr), Familia grande de Camille Kouchner… Mais si les best-sellers et les auteurs à succès nous sont désormais familiers, qu’en est-il de leurs éditeurs ? Eléments de réponses avec notre partenaire Edistat.

Une entrée surprenante au classement de cette semaine 3 : le quatrième tome de la saga Harry Potter, Harry Potter et la Coupe de feu, se hisse à la première place des 200 meilleures ventes hebdomadaires. Le petit sorcier à lunettes coiffe littéralement Anéantir au poteau avec plus de 23.818 exemplaires écoulés. Houellebecq passe alors bon deuxième avec 20.955 ventes (135.960 en tout), toujours talonné par le T.20 de Demon Slayer en troisième position (16.716 ex.). Un autre manga fait son entrée dans le top cinq, Tokyo Revenger T.16.

Depuis peu, une rare photo de profil de Charles Dickens est exposée au musée Charles Dickens de Londres. Il y porte uniquement la moustache plutôt que son habituel barbe. Elle sera visible jusqu’au 31 mars.

Le Service public fédéral Affaires étrangères de la Belgique a annoncé la mise à disposition d'un nouveau passeport belge. Inchangé depuis 2008, ce dernier fait peau neuve, invitant pour l’occasion les héroïnes et héros de la bande dessinée à bord.

Mais aussi Berserk, une histoire de la médecine, un lien social en difficulté...