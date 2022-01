Newsletters

La maison d'édition On ne compte pas pour du beurre entend défaire les stéréotypes et lutter contre les discriminations en proposant des récits banalisant les représentations. Plus que des livres, la structure associative propose également des lectures, des ateliers d’écriture et d’arts plastiques.

Aux États-Unis, la BD Maus d'Art Spiegelman a été retirée et interdite au sein d’une école du Tennessee pour cause « d’images et de mots inappropriés ». Cette décision s’inscrit dans l’importante vague de censure conservatrice qui sévit en ce moment dans les écoles à travers le pays.

Rares sont les professionnels qui n’en ont pas encore eu connaissance : le Festival du Livre de Paris, dans sa nouvelle formule, fait déjà polémique. En cause, l’exclusion constatée des éditeurs indépendants, face aux offres tarifaires et conditions d’inscription. La réponse des organisateurs visait à l’apaisement, mais la fronde, elle, ne fait que commencer.

Les candidats à l'élection présidentielle 2022 qui ont dévoilé des mesures culturelles dans leurs programmes ont bien compris qu'une mise en avant des territoires, en matière de politique culturelle, serait au cœur des attentes. La Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) vient nourrir le débat, avec 30 suggestions de mesures pour « une République culturelle décentralisée ».

Mais aussi René de Obaldia, Fight Club, Baricco, censure aux États-Unis...