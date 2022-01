Newsletters

Nous l’attendions depuis longtemps, voici une grande nouveauté dans nos colonnes : grâce aux libraires – qu’ils et elles soient salués comme il se doit – des enseignes Furet du Nord et Decitre, ActuaLitté proposera désormais des avant-critiques. En soi, rien ne les distingue véritablement de critiques traditionnelles. Mais elles portent sur des ouvrages qui sortiront parfois plusieurs semaines après.

Pourquoi proposer cette lecture en amont ? Eh bien, ActuaLitté offre déjà depuis plus d’un an des avant-parutions pour découvrir des extraits inédits, en exclusivité. Alors, dans la continuité de cet effort pour que les livres rencontrent leur public, et parce que des conseils de professionnels sont toujours bons à prendre, les avant-critiques font leur apparition.

Du reste, cette newsletter contient, comme il se doit, quelques extraits d’oeuvres du moment, déjà disponibles en librairie, d’autres qui sortiront prochainement et des critiques de la rédaction. En somme, nous enrichissons nos offres.

Excellentes lectures !