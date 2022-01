Newsletters

Association parisienne créée en 1986, la Maison des écrivains et de la littérature (Mél) se consacre à la promotion de la littérature contemporaine et patrimoniale, à travers diverses actions et autres événements. Ces dernières années, la situation économique de la structure a interpellé à plusieurs reprises, laissant croire à un désengagement des pouvoirs publics. Mais la gestion de la Mél se trouve aujourd'hui mise en cause.

D’îles en livres, premier espace littéraire de Taravao, à Tahiti, a ouvert ses portes à la fin de l’année 2021. Située dans le centre commercial de Kaiki & Co, composé d'une dizaine de magasins, elle s'ajoute aux trois autres librairies de l’île tahitienne. Un projet audacieux, alors que la Polynésie française ne bénéficie pas des mêmes règles juridiques que la métropole en matière de prix du livre.

Si Michel Houellebecq caracole en tête des ventes avec son dernier roman, Anéantir, l'écriture n'est clairement pas sa seule activité. Houellebecq acteur, mais également Houellebecq artiste musical ? En tout cas, accompagné par le DJ et producteur électro, Romain Poncet, connu sous le nom de scène de Traumer, l'auteur des Particules élémentaires participera au Printemps de Bourges. Un festival que l'écrivain connaît bien puisqu'il s’y était déjà produit en 2000 avec l'artiste Bertrand Burgalat.

Entre 1999 et 2010 (peut-être même encore de nos jours), la mode dite “hipster” fut au centre de toutes les attentions. Ce dérivé du bourgeois bohème, dans une version plus cossue, accapara toute l’attention. On le sait, la mode est avant tout une histoire de mouvances qui vont et viennent. Or, 2022 marquerait une nouvelle tendance : le bookcore. Et cette dernière s’adjoint les services d’un véritable manifeste.

