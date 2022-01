Newsletters

« Écouter, lire, manger, dealer de plaisir(s) » est inscrit sur la vitrine de Pizza Roll et résume bien l’expérience en trois dimensions du concept, imaginé par son propriétaire. Si au commencement n’était que la pizza, de fil en aiguille, la boutique s’est étoffée. Un concept inédit mêlant musique, pizza et lecture, que demander de plus ? C’est ce que propose Xavier Charignon dans sa pizzeria-librairie-disquaire nichée en sa boutique de Villeneuve-lès-Avignon, reconvertie depuis l'été dernier.

Sevan Nişanyan est malgré lui l'un des représentants de la dangereuse situation des auteurs et journalistes en Turquie. Ce linguiste, professeur, hôtelier et écrivain turco-arménien a été incarcéré plusieurs fois dans le pays, dont il s’enfuit en 2017 avant de s’exiler en Grèce. Auteur de La Fausse République, qui a conduit à sa condamnation, il a été contraint de quitter la Grèce en janvier 2022 après l'expiration de son permis de séjour.

Du 12 février au 13 mars 2022 en Bretagne, des librairies, bibliothèques et manifestations littéraires, en partenariat avec d’autres acteurs du territoire, se mobilisent afin de mettre en lumière la vitalité littéraire et la richesse éditoriale de la région.

Les dispositions discutées par les parlementaires au cours des premières semaines de 2022 viennent d'entrer dans la loi, et notamment le fameux passe vaccinal, qui réduit un peu plus les possibilités pour les personnes non vaccinées. Du côté des bibliothèques et médiathèques, les libertés d'accès se restreignent un peu plus, pour une partie des publics.

Mais aussi le rap au tribunal, la tête des archives, des dédicaces rémunérées...