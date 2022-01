Newsletters

Quelques changements dans le classement des 200 meilleures ventes hebdomadaires pour la semaine 2. Michel Houellbecq reste bien à sa place, en tête des ventes – Anéantir cumule 45.851 ventes hebdo et 115.005 exemplaires en tout. Demon Slayer T.20 prend, lui, la deuxième place – plus de 33.000 exemplaires écoulés durant les 7 derniers jours. Autre nouveau dans le top 5, le dernier David Foenkinos, Numéro Deux, qui remonte directement à la cinquième place suivie de près par Juste derrière moi de Lisa Gardner. Et entre deux, Ken Follett et Karine Tuil, évidemment.

La présence de l'auteur ougandais Kakwenza Rukirabashaija devant la cour était annoncée pour ce 21 janvier : l'auteur aura finalement assisté à l'audience à distance, depuis la prison de Kitalya. Arrêté le 28 décembre 2021, Rukirabashaija est accusé d'avoir insulté le président du pays, Yoweri Museveni, et son fils.

Avec l’entrée en vigueur du Passe vaccinal, qu’a confirmée Jean Castex dans sa dernière allocution, les ennuis risquent d’aller crescendo. Bars, restaurants, salons sont concernés, y compris les bibliothèques. Mais en la matière la crispation a atteint des niveaux imbéciles : une affiche traitant la bibliothèque Marguerite Duras de « collabo » a été découverte. Ainsi que d’autres, collées sur huit autres établissements de la capitale.

L'auteur britannique Philip Pullman a signé un nouveau livre, The Imagination Chamber, qui viendra s'ajouter à la trilogie À la croisée des mondes, traduite en français par Jean Esch, qui a fait le bonheur de nombreux lecteurs. Un roman qui sortira dans un premier temps en avril dans le monde anglo-saxon chez Scholastic UK et David Fickling Books, en attendant une traduction française.

