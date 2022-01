Newsletters

L'info du jour, ce sera la désertion des Régions : la FILL annonce l'absence définitive des éditeurs régionaux du Festival du livre de Paris. Le message est clair : « Les objectifs de cette manifestation ne répondent en rien à leurs besoins. »

La décision du 24 octobre dernier aura permis « de gagner du temps », assure le Comité Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs (CAAP). Le syndicat avait porté l’affaire devant le Conseil d’État, qui lui a donné raison, condamnant par conséquent le ministère de la Culture pour « excès de pouvoir ». Mais au coeur de cet arrêt se nichent « les racines du mal », indique-t-on à ActuaLitté.

Si la gauche n'a sans doute pas le monopole de la culture, elle lui réserve, pour l'instant, la place la plus importante dans ses programmes. Candidate du parti Les Républicains pour l'élection présidentielle de 2022, Valérie Pécresse, actuellement présidente de la région Île-de-France, l'évoque tout de même dans le sien, avec quelques propositions.

Le tribunal judiciaire de Paris a vu s'opposer, ce mardi 18 octobre, les avocats et les arguments d'El Hadji Diagola, écrivain et journaliste franco-sénégalais, et ceux de Michel Houellebecq, auteur de Soumission et, dernièrement, Anéantir. Le premier reproche au second et à ses éditeurs une contrefaçon d'un de ses manuscrits pour le roman de Houellebecq paru en 2015, qui mettait en scène un président français de confession musulmane.

Les députés français s’ébrouent, quand le sujet préoccupe l’industrie du livre et de la presse depuis des mois. Interpellant tout à la fois le ministère de la Culture, celui de l’Économie, ainsi que de la Transition écologique, quatre parlementaires alertent : la hausse des prix du papier finira par faire mal à la démocratie.

Mais aussi Bernard Arnault au Sénat, le CNL et la traduction, Les Anneaux de pouvoir...