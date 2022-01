Newsletters

Tout part d’une question parlementaire de Brigitte Kuster, du côté des Républicains, sobrement intitulée « Propagation des thèses “woke” au ministère de l’Éducation nationale ». Elle dénonce la politique éditoriale ainsi que les formations que dispense le réseau Canopé, au service de l’Éducation nationale. Et ce, alors que le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer vient de participer à un colloque, organisé par le collège de philosophie, le 7 et 8 janvier dernier à la Sorbonne, contre l'idéologie « woke ».

Vainqueur de la primaire écologiste de septembre 2021, Yannick Jadot a pu profiter de ce premier scrutin pour asseoir sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, mais aussi peaufiner un programme déjà très complet. Le domaine du livre est ainsi servi, avec plusieurs propositions audacieuses, notamment l'instauration d'une écotaxe sur le livre imprimé ou la création d'un statut des auteurs.

Depuis le 1er janvier dernier, une loi est entrée en vigueur dans l'État du Maryland, imposant aux éditeurs des offres « équitables » en matière de vente de licences de prêt numérique aux bibliothèques. L'édition américaine s'est dressée contre un texte de loi qu'elle juge « inconstitutionnel », estimant qu'il prive les maisons de leurs droits, et l'a attaqué en justice... Les arguments sont échangés, mais l'État du Maryland tient bon.

Le 15 janvier 2022 célébrait le 400e anniversaire du baptême de Molière. Jean-Baptiste Poquelin, le plus populaire des dramaturges français, aura été l'auteur de plus de trente pièces et comédies, aujourd'hui piliers de l'enseignement littéraire français. À cette occasion, découvrez ou redécouvrez avec ActuaLitté ses pièces adaptées et mises en ligne gratuitement.

Mais aussi un auteur détenu en Chine, l'audition de Bolloré au Sénat, le livre en Italie et en Chine...