Newsletters

Depuis le premier confinement de 2020, les services de livraison à domicile ont littéralement explosé. Pour ne citer que lui, Uber Eats a réalisé un 47 % de croissance, à 4,9 milliards € au niveau mondial — dont 625,15 millions € en France. Et les utilisateurs, depuis quelque temps, jouissent également d’une solution de livraison… pour des livres.

Huit ans après la mort de Gabriel García Marquez, en 2014, le journal mexicain El Universal révèle que l’écrivain lauréat du Prix Nobel de littérature était le père d'une fille cachée, son « secret le plus sacré et le plus intime ». Une information confidentielle, qui n’avait pas été divulguée par les biographes de l'auteur.

À quelques mois du premier tour de l’élection présidentielle, les candidatures se multiplient, mais les programmes restent encore une denrée rare. Candidate déclarée depuis septembre 2021, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a dévoilé son programme il y a quelques jours. La culture y est évoquée, et notamment la « juste rémunération » des artistes.

L’appel à sortir du silence lancé par des bibliothécaires le 14 janvier dernier, et que nous avions relayé, semble avoir été entendu. Plus de 600 artistes, professionnels et professionnelles du secteur culturel (dont nombre d’acteurs du livre) s’associent pour dénoncer une politique sanitaire « dangereuse » et stigmatisante.

Mais aussi un lecteur bon payeur, le Prix du Roman d'écologie, l'arrestation d'Anne Frank...