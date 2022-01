Newsletters

Le Conseil d'État vient de donner raison aux syndicats d'artistes-auteurs en condamnant le ministère de la Culture pour excès de pouvoir. La décision, rendue en octobre dernier, est quasiment passée aux oubliettes, tant le sujet est sensible. De fait, l’arrêt du Conseil d’État indique en substance que, sur les questions de sécurité sociale, les organismes de gestion collective ne représentent pas les artistes-auteurs. Oups.

La ministre déléguée à la Citoyenneté, mais également romancière, Marlène Schiappa, a annoncé, dans un entretien, la création d’un festival consacré aux « livres publiés par des citoyens engagés ». Un événement qui se tiendra le 11 février à la Bibliothèque nationale de France, avec, au programme, la remise de deux prix littéraires, notamment, ou encore des ateliers et tables rondes animées par l'autrice Anne-Marie Revol, où éditeurs et écrivains donneront « des clés pour publier son premier roman ».

Tollé outre-Manche, où l'écrivain britannique Derek Owusu s'est vu demander une pièce d'identité au sein de la librairie Waterstones où il venait dédicacer son livre, le roman That Reminds Me (Merky Books). La chaine de librairies, qui se présente comme « la première du Royaume-Uni », a présenté ses plus plates excuses...

L'Assemblée nationale a adopté, ce dimanche 16 janvier au soir, le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. Il instituait l'obligation de présentation du passe vaccinal, et non plus sanitaire, dans certains cas de figure. Les bibliothèques territoriales sont concernées, avec quelques nuances minimes.

