« En concertation avec les partenaires publics et privés du Festival et en prenant en compte différents facteurs », le FIBD se reporte donc. Les nouvelles dates, du 17 au 20 mars, donneront lieu à la même manifestation que celle originellement prévue pour le mois de janvier. Mais avec quelques dégâts collatéraux supplémentaires.

Un décret de fin d’année 2021, supposé améliorer la protection sociale des artistes-auteurs, aggrave leur insécurité sociale ! Dans un tribune intersyndicale, les organisations d'auteurs alertent sur une situation proche de la bouffée délirante. Leur texte est ici proposé dans son intégralité.

Dérapage incontrôlé ? Plutôt une polémique qui enfle après qu’une adresse aux jeunes d’Afrique du Sud s’est changée en message amplement commenté. Haute responsable au ministère de la Santé, Phophi Ramathuba était en déplacement, pour évoquer notamment la prévention contre le VIH. Mais son apostrophe a tourné au calvaire, décontextualisée et tournée en ridicule.

En plus de caracoler en tête du box-office mondial avec son dernier film, Spider-Man: No Way Home, l’homme-araignée bat également des records en salle des ventes. Une planche d’illustration datant de 1984 a été adjugée ce jeudi pour 3,36 millions $ (2,9 millions €), un nouveau record pour le monde des comics.

Mais aussi la bibliothèque des Abattoirs, peinture sur tranches de livres, la Foire de Bologne...