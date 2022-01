Newsletters

Créées par le ministère de la Culture, mais confiées au Centre national du livre pour la première fois, les Nuits de la lecture proposent des événements autour du livre et de l'écrit dans les bibliothèques, librairies, établissements scolaires, musées ou encore centres culturels. Avec la crise sanitaire et l'obligation du Pass sanitaire dans de nombreux lieux, l'organisation de l'édition 2022, du 20 au 23 janvier, reste délicate.

La justice ougandaise avait ordonné la présence de Kakwenza Rukirabashaija au tribunal, avant ce 12 janvier, 10h, « mort ou vif ». Les autorités du pays ont finalement présenté l'auteur devant une cour du pays, en secret, qui l'a inculpé pour « communication insultante » à l'égard du président Yoweri Museveni. Il reste en prison jusqu'au 21 janvier prochain, au moins.

Le dossier Lagardère-Hachette/Vivendi-Editis, et surtout Bolloré, a remis en avant la question de la concentration dans le monde de l’édition. Question d’une grande acuité, dans cette chaîne du livre écrasée par l'hyper-puissance des deux groupes, et dans laquelle le poids stratégique et effectif de la distribution est décisif. Michel Larive, député de l'Ariège et membre de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée, et Gilles Kujawski, ancien commercial d'Editis, militant de la France Insoumise, signent ici une tribune diffusée dans son intégralité.

8 nouveaux épisodes attendent les amateurs de la série The Boys, diffusée par Amazon Prime Video en France. À partir du 3 juin 2022, ils retrouveront Homelander, Starlight, et tous les autres... Une première bande-annonce a été diffusée, pour se remettre dans l'ambiance...

Mais aussi le Prix JesusParadis, les crédits d'impôt aux libraires, les contes de Radio France...