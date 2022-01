Newsletters

Placé dans un coma artificiel dès les premiers jours de janvier, l'écrivain Baktash Abtin a succombé au Covid-19, a annoncé l'organisation non gouvernementale PEN America, qui suivait le cas de cet auteur emprisonné par le régime iranien. Abtin avait contracté le Covid, pour la seconde fois, au sein de la prison d'Evin, à Téhéran, et n'avait pas reçu tout de suite les soins adéquats.

Netflix n'avait pas fait dans le détail en s'offrant l'intégralité des droits d'adaptation des livres de l'écrivain anglais Roald Dahl, bien connu pour Charlie et la chocolaterie et Matilda, notamment. Le réalisateur Wes Anderson devrait en profiter, en réalisant une adaptation de La Merveilleuse histoire de Henry Sugar, avec Benedict Cumberbatch pour mener un casting de haut vol.

Les prix et distinctions littéraires sont-ils compatibles avec toutes les convictions politiques ? En 1971, les membres de l'Académie suédoise, institution qui décerne le Prix Nobel de littérature, se posaient déjà la question. À l'idée de remettre la récompense au Chilien Pablo Neruda, un des membres évoquait, comme un obstacle, « la tendance communiste de plus en plus prégnante dans sa poésie ».

Le Prix Artémisia de la bande dessinée des femmes 2022 récompense Arianna Melone pour Gianna. Sortie en italien en 2020, l’album a été traduit chez Albin Michel en 2021 par Christian Marmonnier. Le jury souligne que l’auteure italienne y dépeint une chronique des année 70 au travers des combats d’une étudiante de Bologne lors des « années de plomb ».

