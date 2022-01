Newsletters

La mobilisation des salariés et de leur soutien n'aura pas pu empêcher la fermeture des librairies des cinémas mk2 Quai de Loire et Bibliothèque, à Paris, depuis le 31 décembre 2021. Les huit salariés des deux boutiques poursuivent leur grève, depuis ce 5 janvier, pour dénoncer les propositions de reclassement du sous-traitant Arteum, jugées trop éloignées des métiers de libraire et de « DVDaire ».

Une « manigance sur plusieurs années pour usurper l'identité de personnalités du monde de l'édition et ainsi obtenir frauduleusement des centaines de manuscrits de livres à paraître ». Le FBI décrit ainsi les agissements de Filippo Bernardini, citoyen italien arrêté ce mercredi 5 janvier à l'aéroport John F. Kennedy de New York. Le mystérieux voleur de manuscrits de l'édition a finalement été démasqué.

Tout part d’une découverte inattendue, hors du commun. Véritable chercheur de trésor, il y a de cela plus d’un an, Xavier Girard débusque par hasard une collection de fanzines originaux réalisés par Norbert Moutier. Tour à tour libraire, éditeur, acteur et cinéaste de série Z, aujourd'hui décédé, il n'était, à cette époque, encore qu'un enfant. Plus de 1000 fascicules dessinés à la plume et mis en couleur par l'apprenti dessinateur, entre 1946 et 1960, s'offrent alors...

« Lors de cette soirée, je vais tenter de convaincre un investisseur de nous aider à exploiter le stock de livres anciens en réserve et à en rééditer quelques milliers », clamait Frédéric Douin. Libraire et éditeur, spécialisé dans les ouvrages anciens, il était l'un des candidats de l'émission Qui veut être mon associé ?, sur M6 pour la saison 2. Spoiler : son aventure a désormais un partenaire pour être menée à bien !

