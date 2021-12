Newsletters

Le retour de la jauge pour les rassemblements sonnera-t-il le glas du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême ? Après une édition 2020 qui échappait de peu à la pandémie, celle de 2021 reportée puis annulée marquait l’année d’une pierre noire. Avec la propagation du variant Omicron, Jean Castex a présenté des mesures qui mettent la manifestation en péril.

En 2018, 2,4 % des actifs en emploi exercent une profession culturelle dont ils tirent des revenus d’activité, pour des salaires en moyenne plus faibles que ceux des autres actifs, qu'ils soient salariés ou indépendants. Les inégalités salariales entre les hommes et les femmes restent très importantes, au détriment, notamment, des autrices, des journalistes et des cadres de l'édition.

Les fondateurs de la plateforme Sequencity — consacrée à la bande dessinée numérique — ont décidé de basculer un peu plus encore dans le traitement de l’image. Et du texte, plus spécifiquement. Ils ont dernièrement présenté Geo Comix, un logiciel qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour procéder à l’analyse d’images. Donc, simplifier la vie des traducteurs, lettreurs et éditeurs.

Les éditions La Rumeur Libre et les Éditions Bruno Doucey annoncent la disparition de leur amie la poète Jeanine Baude, ce lundi 27 décembre 2021, des suites d’un long combat acharné contre le cancer.

