La maison Ant Éditions, qui publie les bandes dessinées satiriques d'Allan Barte consacrées au mandat d'Emmanuel Macron, intitulées Vivre en Macronie, a reçu il y a quelques semaines une notification de procédure Syreli, visant à récupérer un nom de domaine. Ce dernier, EnMarche2022.fr, utilisé pour présenter les BD de Barte, est désormais réclamé par La République En Marche...

L'auteure américaine Joan Didion, chroniqueuse de la contre-culture des années 1960 et 1970, a partagé sa carrière entre le journalisme, la fiction et la non-fiction, marquant ce dernier genre de sa prose et de son style. Elle est morte à l'âge de 87 ans, ce 23 décembre, des suites de la maladie de Parkinson, à son domicile de Manhattan.

Depuis plusieurs semaines, une forme de censure puritaine fait son retour dans certains États des États-Unis. Promue par de simples quidams et des gouverneurs, comme Greg Abbott au Texas ou Glenn Youngkin en Virginie, elle s'incarne notamment dans des listes d'ouvrages à expurger des bibliothèques scolaires, notamment. Mais, paradoxalement, cette chasse aux sorcières rendrait la lecture « cool » aux yeux des jeunes Américains.

Publiée le 15 décembre par Plos One, revue scientifique états-unienne, une étude de Kennedy Casey, Kylee Novick et Stella F. Lourenço porte sur la représentation des genres dans la littérature jeunesse. Ces trois chercheuses ont démontré que persiste une surreprésentation des protagonistes masculins par rapport à leurs homologues féminins dans les livres pour enfants, depuis maintenant soixante ans.

