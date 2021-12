Newsletters

Contraints de composer avec les mesures sanitaires, qui restreignent les conditions d'accès et limitent les possibilités d'événements dans un cadre scolaire, les salons du livre pour la jeunesse s'inquiètent désormais pour le maintien de leurs budgets. Outre les dépenses liées à la crise sanitaire, certaines collectivités pourraient se désengager du financement d'événements.

Les fameuses places de marché, mieux connues sous le nom de marketplace, font l'objet de contrôles et de régulations dans le monde entier. L'Union européenne s'y est intéressée dès 2019 et, par une ordonnance, l'État français transpose de nouvelles mesures, en matière de protection des consommateurs, dans la loi française.

Pour avoir vécu dans le début des années 90 à Porto, quelques années avant de publier le premier tome des aventures d’Harry Potter, JK Rowling se vit prêter un lien entre l’œuvre et la librairie Lello. Située non loin de la Tour des Clercs — fascinant édifice, gorgée d’une histoire, elle, tout à fait vérifiée — la librairie fait recette depuis des années. Établissement historique de la ville portugaise, elle a célébré son 115e anniversaire en 2021, après un sauvetage in extremis.

L'éditeur et essayiste allemand Klaus Wagenbach est décédé le 17 décembre 2021 à l'âge de 91 ans à Berlin. Sa disparition a été annoncée le 20 décembre par la maison d'édition qui porte son nom. Grand spécialiste de Kafka, il était un personnage très respecté, certainement l'un des plus grands découvreurs de talents et diffuseurs des chefs-d’œuvre de littérature européenne, en particulier italienne.

