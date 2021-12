Newsletters

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, en 2017, le dessinateur Allan Barte chronique les péripéties du président de la République, de ses petites phrases à ses réformes, en passant par sa gestion de la crise sanitaire, évidemment. Ces dessins sont réunis dans plusieurs albums, intitulés Vivre en Macronie, publiés par les éditions Ant. Dès 2019, le fondateur de ces dernières, Anthony Roux, a mis en ligne un site parodique, En Marche 2022, pour les promouvoir. Sauf que la réalité a rattrapé la fiction, et n'a visiblement pas le cœur à rire...

Si un modèle économique peut être difficile à trouver pour nombres d'éditeurs indépendants, cette affirmation n’est que plus juste lorsqu’on est un éditeur indépendant de théâtre. Actualités Éditions, porté par son fondateur, David Ferré, également traducteur, membre du comité directeur du Pen Club, et depuis peu, Président du Réseau européen de traduction théâtrale Eurodram, propose des collections de théâtre hispanophones organisées par pays. L'esprit du projet éditorial de cette maison d'édition : « Le théâtre doit se lire dans le livre ». Sur quel modèle économique peut-on s'appuyer pour faire vivre un tel projet ?

Le gouvernement avait promis une transcription rapide des articles de la proposition de loi de Sylvie Robert, une fois celle-ci adoptée par le Parlement. Difficile de le prendre en défaut, cette fois : la loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique vient d'être publiée, dans le Journal officiel de ce 22 décembre.

Créé lors du salon Lire à Limoges en 2015, le Prix Régine Deforges prend son indépendance, annoncent les enfants de l'auteure, Franck Spengler, Léa Wiazemsky et Camille Deforges-Pauvert. Dès l'édition 2022, la récompense ne sera plus remise en partenariat avec la ville de Limoges, pour cause de restrictions budgétaires.

