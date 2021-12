Newsletters

Des rumeurs persistantes se vérifient : la société Dark Horse Media fait l'objet d'une acquisition par le groupe européen Embracer Group, dont les filiales développent et éditent des jeux vidéo. Dark Horse Comics, Dark Horse Entertainment et une autre filiale font partie de la transaction.

Une bibliothécaire de la petite ville d'Eutin, en Allemagne, s'engage pour préserver les mots et l'esprit des bandes dessinées de l'univers Donald Duck, écrites il y a plus d'un demi-siècle. Elle a lancé une pétition à destination de la maison d'édition allemande Egmont Ehapa Verlag, pour la prier de ne pas dénaturer les traductions allemandes d'Erika Fuchs, traductrice historique des bandes dessinées. Et, d'après elle, ne pas sacrifier la qualité des textes au « politiquement correct ».

Marvel fait renaître son comic The Punisher après deux ans d'absence. En effet, ce lundi 20 décembre, Marvel Entertainment a annoncé une toute nouvelle série, écrite par un des auteurs Marvel les plus en vue du moment, Jason Aaron, auteur notamment des derniers Thor. Un retour présenté comme le « point culminant et définitif » des aventures de Frank Castle, alias The Punisher. Une reprise surprise pour un des personnages les plus controversés de l'univers Marvel. Notamment pour l'utilisation qui en est fait, que ce soit du côté de policiers ou de militaires, de mouvements tels que Blue Lives Matter, ou encore de partisans de Trump putschistes du dimanche.

La fondation de la bibliothèque publique de Washington DC annonce une donation de 2,7 millions $ réalisée par Jeff Bezos, le créateur de la multinationale Amazon, pour le programme Beyond the Book (Au-delà du livre). Ce dernier est destiné aux enfants en bas âge, et les accompagne dans « un moment important, le passage entre apprendre à lire et lire pour apprendre ».

Mais aussi The Northman, une justice politique, des manuscrits de la BnF, G.R.R. Martin à la prod'...