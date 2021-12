Newsletters

Aux États-Unis, les bibliothèques, notamment celles des établissements et districts scolaires, connaissent une recrudescence inédite des tentatives de censure à l'égard de leurs collections. Les ouvrages visés, qui évoquent surtout les expériences LGBTQIA+ ou le racisme, sont parfois retirés des étagères, sous une importante pression politique... Une telle situation est-elle envisageable en France ? L'Association des bibliothécaires de France (ABF) apporte quelques éléments.

D'importants mouvements d'argent et d'actifs se préparent, avec l'acquisition annoncée de Lagardère par Vivendi : ce dernier, désormais détenteur 45,13 % du capital de Lagardère, prépare une OPA pour le mois de février 2022. En attendant, Lagardère fait monter les enchères en mettant en avant les bons résultats de sa branche consacrée à l'édition.

Le prêt numérique, motif de discorde entre les éditeurs et les bibliothécaires, sera prochainement examiné par une cour de l'État du Maryland, aux États-Unis. L'association des éditeurs américains (Association of American Publishers, AAP) met tout en œuvre pour empêcher l'entrée en vigueur d'une loi, le 1er janvier 2022, qui obligerait les éditeurs à proposer des conditions « raisonnables » pour le prêt des livres numériques et audio dans les bibliothèques.

Organisées par Braillenet en partenariat avec Auvergne‑Rhône‑Alpes Livre et Lecture et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (ENSSIB), les Rencontres nationales du livre accessibles se dérouleront, en 2022, uniquement à distance. Rendez-vous le 20 janvier 2022, sur Zoom.

Mais aussi le Journal d'Anne Frank, Mille et Une Nuits, Jane Austen et l'optimisation fiscale...