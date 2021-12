Newsletters

Matinée livre au Sénat, en séance publique : après l'adoption à l'unanimité de la proposition de loi de Laure Darcos, relative à l'économie du livre, celle de Sylvie Robert, surnommée « Loi Bibliothèque », a également rassemblé. Le texte fait entrer les bibliothèques, leurs collections et leurs missions dans le Code du patrimoine, d'où elles étaient curieusement absentes. Le texte a été adopté, lui aussi, à l'unanimité par les sénateurs.

L'autrice féministe bell hooks, Gloria Jean Watkins de son vrai nom, est décédée ce 15 décembre à l'âge de 69 ans, à son domicile de Berea, dans le Kentucky. Elle avait pris pour pseudonyme le nom de son arrière-grand-mère, et l'écrivait en minuscules, pour attirer l'attention sur ses idées et théories. Elle défendait, dans ses livres, un féminisme à la portée de tous, mais qui n'ignorait pas pour autant les particularismes sociaux et politiques.

Les difficultés d'organisation du distributeur MDS, filiale du groupe Média-Participations, et leur conséquence sur les libraires au moment des fêtes de fin d'année posent de sérieuses questions sur la solidarité de la chaine du livre. Et sur d'éventuelles mesures à prendre pour garantir l'équité de tous les vendeurs de livres du territoire... L'Agence Livre Cinéma et Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (ALCA), l'association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (LINA) et l'association des éditeurs de Nouvelle-Aquitaine (AENA) suggèrent une mesure de protection particulière, dans une tribune reproduite ci-dessous.

Les places sont chères dans le domaine de la recommandation de livres, entre les BookTubers et BookTokers, mais il en est deux dont les avis comptent toujours autant : Bill Gates et Barack Obama, outre-Atlantique, rivalisent pour fournir des conseils de lecture. L'ancien président des États-Unis vient de publier la sienne...

Mais aussi Détective Popotin, le dépôt légal numérique, Denis Villeneuve à l’œuvre...