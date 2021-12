Newsletters

Les pratiques nées des confinements et autres restrictions sanitaires ne se limitent pas au télétravail : dans le domaine du livre et de la librairie, la commande en ligne s'est considérablement développée, et sans forcément porter préjudice aux commerces. La dynamique de réservation en ligne avant retrait en magasin se poursuit ainsi en 2021, indique Thomas Le Bras, président de Kamael — Leslibraires.fr.

Condamnée à neuf années de prison pour « propagande contre l'État », l'autrice et éditrice Pham Doan Trang, militante des droits humains, a fait appel de la décision de justice, rendue ce 14 décembre par le tribunal populaire de Hanoï. L'Union internationale des éditeurs, pour sa part, dénonce un « simulacre de procès ».

Molly Stern, éditrice pendant trois ans pour Crown, a lancé à l'automne dernier sa propre maison d’édition : Zando, dont l’objectif est de travailler en partenariat avec des créateurs, des organisations et des institutions, afin de publier des livres à travers des collections uniques. Parmi ses partenaires d’édition, Stern compte à présent Mike Jackson, Ty Stiklorius, ainsi que le chanteur John Legend.

Il faut avoir vécu loin de toute civilisation pour ignorer les liens intimes que la lecture et le thé entretiennent. Comme si ces deux activités faisaient écho l’une à l’autre, parvenant à se complé-thé. Or, à la différence d’un livre achevé, le sachet de thé finit plutôt à la poubelle, dès lors que sa substance est totalement tirée. Sauf si…

