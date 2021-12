Newsletters

En quelques mois, les tentatives de censure à l'encontre des ouvrages des collections des bibliothèques, notamment scolaires, se sont multipliées aux États-Unis. Avec une nuance particulière : des personnalités politiques et des législateurs soutiennent ces attaques, prétendant protéger les jeunes lecteurs d'une influence néfaste...

Mondadori, avec l'AIE (Association des éditeurs italiens), est en première ligne dans la lutte contre le piratage numérique et la défense du droit d'auteur. Selon un communiqué de presse publié par le grand groupe d'édition, une ordonnance du tribunal de Milan a imposé la désactivation de l'accès à une série de sites pirates, qui proposaient des téléchargements non autorisés de certains livres électroniques. Il s'agit d'un acte fondamental pour la défense des droits de l'éditeur sur les œuvres, en format papier et numérique.

Historien de la littérature et de l'édition, lui-même éditeur, Alban Cerisier a reçu le Prix Sévigné 2021 pour l'appareil critique de Correspondance 1930-1944 d'Antoine de Saint-Exupéry et Consuelo de Saint-Exupéry, recueil publié par les éditions Gallimard en mai dernier.

Un troisième volet vient poursuivre la saga Les Animaux fantastiques, qui doit se déployer sur 5 films au total : Les Secrets de Dumbledore dévoile ses premières images avec une bande-annonce centrée sur le futur directeur de Poudlard... Ce dernier reste incarné par Jude Law, bien entendu...

