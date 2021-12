Newsletters

La place qu'ont prise les ventes de livres sur internet depuis la crise sanitaire n'est plus à commenter, les mesures sanitaires favorisant les achats — ou du moins les commandes avant retrait sur place — à distance. Dans le secteur du manga, qui connaît une véritable explosion des ventes depuis 2020, un fait étonnant, toutefois : Amazon, acteur aux moyens colossaux, semble bien à la traîne sur ce segment.

Arte consacrera sa soirée du 7 janvier à la grande chanteuse rock, mais également grande écrivaine et poétesse Patti Smith. La soirée commencera avec Patti Smith, la poésie du punk, un documentaire inédit de Sophie Peyrard et Anne Cutaia, suivi d'un concert de la chanteuse. Un portrait de l'auteure de Dévotion (trad. Nicolas Richard) qui lancera une nouvelle collection documentaire par Arte : Celles qui rockent !

La pénurie de papier et de carton bouscule le monde du livre depuis plusieurs semaines. Heureusement, le XIXe siècle propose une solution pour économiser ce précieux or blanc : l'écriture croisée. Au vu du résultat, on parierait plutôt sur une technique de cryptage aussi ludique que sophistiquée, ou encore une tentative esthétique. En réalité, ce sont la plupart du temps de simples lettres envoyées à l'un ou l'une de ses proches.

Tandis qu'un ministre délégué cède sa place, condamné pour avoir omis volontairement des éléments sur sa déclaration de patrimoine, un président de la République publie la sienne, conformément aux dispositions relatives à l'élection du chef de l'État. On y apprend notamment le montant des droits d'auteur des ventes de Révolution, le livre de la première campagne d'Emmanuel Macron, publié par XO.

