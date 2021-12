Newsletters

L’obligation de l’unité, de la commande de livres à l’unité, règle impérieuse dans le monde de la librairie, que le distributeur MDS a franchi. Quatre libraires cosignent une tribune pour rappeler l’impératif respect de ce service, dû au client. Et ce qu’il dévoile de la solidarité entre les maillons de la chaîne du livre.

Le 1er janvier de chaque année marque l'entrée de plusieurs écrivains et de leur œuvre dans le domaine public, pour le plus grand plaisir des lecteurs — et des éditeurs, qui peuvent se lancer dans de nouvelles éditions sans vergogne. La future année 2022 voit notamment l'entrée d'André Gide dans ce patrimoine culturel commun.

Lauréate du Grand Prix Töpffer 2021, Catherine Meurisse a reçu sa récompense des mains de Dominique Goblet, présidente du jury et lauréate du Grand Prix en 2020. Ce prix met en lumière l'ensemble de l'œuvre d'un ou une artiste de bande dessinée francophone, ou traduit en français, pour sa portée remarquable dans le paysage de la bande dessinée actuelle, principalement à Genève.

Une nouvelle fois, la comptabilité de l’organisateur du FIBD, 9e Art +, se trouve mise en cause. La Chambre régionale des comptes a mis en ligne une analyse approfondie de « son contrôle des finances du Festival d’Angoulême », faisant suite à une première enquête de 2018. À la tête de la manifestation depuis 2007, la société de Franck Bondoux, Partnership Consulting, se trouve quelque peu acculée…

Le graffeur le plus mystérieux et le plus coté du monde, Banksy, est très attaché à la prison de Reading, dans le comté britannique du Berkshire (sud de l'Angleterre). Après avoir gratifié l'un des murs de l'établissement, célèbre pour avoir abrité Oscar Wilde, d'une de ses œuvres, il souhaite désormais lever 10 millions £ pour en faire un centre dédié aux arts.

Mais aussi le prochain livre de Wilbur Smith, Germinal à la BnF, le Mange-Livre...