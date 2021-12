Newsletters

Nous sommes le dimanche 5 décembre, on ignore toujours s’il y aura de la neige à Noël, et l'on espère qu'il y aura des livres sous le sapin : bonjour.

Le salon du livre et de la presse jeunesse bat son plein, et les partenaires en profitent pour communiquer à tout va.

L’un d’entre eux, plus connu pour ses déclinaisons de hamburgers dévoile quelques chiffres. À tomber par terre : McDonald aurait écoulé en l’espace de cinq mois à peine plus de 10 millions de livres à travers les menus enfants vendus dans ses restaurants et les opérations qui s’y déroulent. Décryptage.

Un peu d’art, après le bacon : la monographie d’André Butzer, ouvrage colossal, évoquant selon l’artiste « un expressionnisme de science-fiction ». Avis aux amateurs.

Autre découverte, les podcasts Domaines du possible que propose Actes Sud : une série d’entretien autour de la transition écologique, et de l’implication des hommes et des femmes qui s’y engagent. Quatorze dialogues d’une trentaine de minutes à découvrir, écouter et réécouter.

Et puis, samedi oblige, nos amis du Manque nous emportent, sur les traces de la mythologie, des Titans et de Kronos, fils d’Ouranos et de Gaia…

